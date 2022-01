Defecano in diretta | poi Joe Biden? Perde il controllo in mondovisione | valanga di insulti su Trump | Usa sconvolti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 6 gennaio 2022) È passato un anno dall'assalto del 6 gennaio 2021 al Capitol Hill. Per l'occasione il presidente degli Stati Uniti, Joe, e la sua vice, Kamala Harris, hanno attaccato il predecessore. A Donaldha attribuito le colpe dell'assalto. In particolare per il presidente statunitense sono tre le responsabilità: "L'enorme bugia - ha esordito - che l'ex presidente e i suoi continuano a ripetere è che l'insurrezione è avvenuta non quel giorno, ma il giorno delle elezioni. Non è così: in quel giorno è stato compiuto da milioni di americani il più alto gesto della democrazia. La verità è che le elezioni sono state la più grande manifestazione di democrazia mai vista in questo Paese, perché il più alto numero di statunitensi decise, quel giorno, di votare, nonostante la pandemia. In questo momento, in molti Stati, vengono votate ...