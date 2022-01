Decreto anti-Covid, da obbligo vaccino a super green pass: tutte le misure (Di giovedì 6 gennaio 2022) Approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo Decreto anti-Covid. Tra le principali misure introdotte, l’obbligo vaccinale per tutti gli over 50 residenti in Italia e l’estensione del super green pass per gli over 50 su tutti i luoghi di lavoro pubblico e privato. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 6 gennaio 2022) Approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo. Tra le principaliintrodotte, l’vaccinale per tutti gli over 50 residenti in Italia e l’estensione delper gli over 50 su tutti i luoghi di lavoro pubblico e privato. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

NicolaPorro : ?? Avete visto il nuovo #decreto anti-Covid? È un mostro burocratico. E qualcosa non torna... ?? @GiusDeLorenzo - repubblica : Nuovo decreto anti-Covid, via libera all'unanimita' al vaccino obbligatorio per gli over 50 - sole24ore : ?? #Covid, Cdm vara all’unanimità decreto legge con obbligo #vaccino per gli over 50: - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: Tutti i dettagli (e le sanzioni previste) sul decreto anti Covid approvato dal governo. - TerlizziGerardo : RT @GiancarloDeRisi: Decreto anti Covid, #ObbligoVaccinale per gli over 50. Sì in Cdm all'unanimità, ma è rissa nel governo. Si sveglia la… -