De Maggio: “Campionato falsato, ecco cosa accadrà prima di Napoli-Fiorentina” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Valter De Maggio è intervento su Juventus-Napoli e ha lanciato l’allarme anche per la sfida contro la Fiorentina. La partita Juve-Napoli si gioca. La conferma è arrivata via social da un tweet del Napoli che ha ricordato il calcio d’inizio alle 20.45. La giornata è stata tormentata, perché il giro di tamponi effettuato stamattina nell’hotel al centro di Torino che ospita la squadra azzurra ha fatto emergere nuove positività (una certa di un membro dello staff regolarmente vaccinato e due dubbie) nel gruppo squadra tra calciatori e membri dello staff. Ma il nuovo giro di tamponi del primo pomeriggio dovrebbe avere escluso altri contagi: a questo punto il Napoli scenderà in campo contro la Juventus. Molti i commenti e le critiche per una sfida che vede il Napoli ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 6 gennaio 2022) Valter Deè intervento su Juventus-e ha lanciato l’allarme anche per la sfida contro la. La partita Juve-si gioca. La conferma è arrivata via social da un tweet delche ha ricordato il calcio d’inizio alle 20.45. La giornata è stata tormentata, perché il giro di tamponi effettuato stamattina nell’hotel al centro di Torino che ospita la squadra azzurra ha fatto emergere nuove positività (una certa di un membro dello staff regolarmente vaccinato e due dubbie) nel gruppo squadra tra calciatori e membri dello staff. Ma il nuovo giro di tamponi del primo pomeriggio dovrebbe avere escluso altri contagi: a questo punto ilscenderà in campo contro la Juventus. Molti i commenti e le critiche per una sfida che vede il...

Advertising

napolipiucom : De Maggio: 'Campionato falsato, ecco cosa accadrà prima di Napoli-Fiorentina #Juve #napoli #ForzaNapoliSempre… - ferro931 : @giucruciani Fosse successo il contrario urlavano campionato falsato da stasera a maggio. ?? #JuveNapoli - ale5_maggio : RT @Il_Mago_KK: E così anche quest’anno campionato con l’asterisco per gli amici nerazzurri, in totale se non sbaglio fanno 7 asterischi e… - varmoooo : @toMMilanello @Futball_Karim Milanisti settembre- Scudetto!! Milanisti gennaio- Campionato falsato!! Milanisti maggio - 7 CL!! - maggio_guido : @Clauzinho3 @augustociardi75 Devo ancora capire se sto Maignan è bravo o no... Io sarei andato per Gollini o Cragn… -