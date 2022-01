Dayane Mello torna al Grande Fratello Vip | poi forse volerà a L’Isola dei Famosi

(Di giovedì 6 gennaio 2022)nel proprio curriculum vanta moltissimi reality show e dopo aver partecipato nel corso dell’ultimo anno alVip di Alfonso Signorini ed a La Fazenda in Brasile, ora sembrerebbe essere intenzionata are in Honduras, dove è già stata nel 2017. A parlare è stato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, dove ha scritto chenella prossima stagione televisiva sarà “protagonista di un programma di punta del Biscione”. E fra i programmi di punta c’è propriodei. “, reduce da una controversa partecipazione al reality brasiliano La Fazenda (La fattoria), sembra aver ritrovato l’energia di sempre. – scrive il buon Alberto Dandolo su Oggi – A ...

Di chi si tratta? Di, ormai specializzata in reality (dopo aver partecipato al GF Vip 5 è corsa in Brasile per prendere parte al controverso show La Fazenda , conclusosi poche settimane ...non vuole più saperne niente di Rosalinda Cannavò: negli ultimi gironi, ha deciso di mettere un punto definitivo alla loro amiciziae Rosalinda Cannavò sono state due delle ...Il reality dei naufraghi scalda i motori: retroscena e news relativi al cast della prossima edizione in partenza dopo la fine del GF Vip 6 ...Dayane Mello verso l’Isola dei Famosi? L'indiscrezione sul possibile futuro lavorativo della modella brasiliana dopo La Fazenda in Brasile.