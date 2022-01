DALLA FIORENTINA IL DIFENSORE NAZIONALE U20 DALLE MURA (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del DIFENSORE Christian DALLE MURA. Il calciatore, classe 2002, arriva DALLA FIORENTINA in prestito fino a giugno 2022. DALLE MURA, originario di Pietrasanta, è un DIFENSORE centrale mancino, che fa parte anche della rosa della NAZIONALE Under 20. Ha sempre vestito la maglia azzurra, sin dall’Under 15, per un totale di 53 convocazioni. Cresciuto nel Settore giovanile della FIORENTINA, nella stagione 2019/20 DALLE MURA ha esordito in serie A (in Spal-FIORENTINA). Successivamente ha maturato esperienza in B con Reggina (gennaio-giugno 2021) e Cremonese (luglio-dicembre 2021). Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio delChristian. Il calciatore, classe 2002, arrivain prestito fino a giugno 2022., originario di Pietrasanta, è uncentrale mancino, che fa parte anche della rosa dellaUnder 20. Ha sempre vestito la maglia azzurra, sin dall’Under 15, per un totale di 53 convocazioni. Cresciuto nel Settore giovanile della, nella stagione 2019/20ha esordito in serie A (in Spal-). Successivamente ha maturato esperienza in B con Reggina (gennaio-giugno 2021) e Cremonese (luglio-dicembre 2021). Powered by WPeMatico

