Dalla clinica di Bassetti la conferma su Cassano: «È vaccinato e sta meglio». L’ex calciatore torna a casa – Il video (Di giovedì 6 gennaio 2022) È stato dimesso dall’ospedale San Martino di Genova Antonio Cassano, anche se ancora positivo ma «pressoché asintomatico», come scrive in una nota l’equipe del prof. Matteo Bassetti. Dopo la positività al Covid-19 e la complicazione delle sue condizioni di salute, Cassano ieri ha voluto ringraziare i suoi fan dal profilo Instagram di Lele Adani, annunciando che il ritorno a casa è ormai imminente: «Ciao ragazzi, in diretta dall’ospedale. Tutto ok, ricovero necessario per accertamenti ma sto bene, non preoccupatevi. Domani si torna a casa, carichi, vi voglio bene. Vai, si vola». Dopo il suo ricovero all’ospedale San Martino di Genova presso la clinica di Malattie Infettive, sulL’ex calciatore sono circolate fake news sul fatto che non ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 gennaio 2022) È stato dimesso dall’ospedale San Martino di Genova Antonio, anche se ancora positivo ma «pressoché asintomatico», come scrive in una nota l’equipe del prof. Matteo. Dopo la positività al Covid-19 e la complicazione delle sue condizioni di salute,ieri ha voluto ringraziare i suoi fan dal profilo Instagram di Lele Adani, annunciando che il ritorno aè ormai imminente: «Ciao ragazzi, in diretta dall’ospedale. Tutto ok, ricovero necessario per accertamenti ma sto bene, non preoccupatevi. Domani si, carichi, vi voglio bene. Vai, si vola». Dopo il suo ricovero all’ospedale San Martino di Genova presso ladi Malattie Infettive, sulsono circolate fake news sul fatto che non ...

