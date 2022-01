Dakar | quinta tappa auto | Henk Lategan domina la scena e vince | Al-Attiyah gestisce il primato nella generale

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Toyotaladurante ladella 44^ edizione della, evento che quest’oggi ha affrontato la prima delle due competizioni ad anello che si svolgeranno nei pressi di Riyadh. La capitale dell’Arabia Saudita premia il sudafricano, abile negli ultimi chilometri a respingere ogni possibile attacco da parte di Sébastien Loeb (Prodrive), secondo con 1 minuto e 58 di ritardo. Ottimo inizio quest’oggi da parte delle Audi che fino al 200° chilometro sembravano padrone incontrastate della. Un problema ha tolto dai giochi lo spagnolo Carlos Sainz, una situazione che ha favorito le Toyota. Il francese Stéphane Peterhansel (Audi) si è infatti fermato per aiutare il teammate in difficoltà, mentre il sudafricano ...

Ci è andato vicino, vicinissimo, Danilo Petrucci, perché tra lui e la vittoria alla fine si è frapposto solo Toby Price, l'australiano suo compagno alla KTM che però dine ha già vinte due, nel ...L'orario di partenza è fissato per le ore 5.45 italiane, quando dunque prenderà il via lafatica del Rally2022. Il percorso porterà la carovana verso Est per poi rientrare verso la ...La Dakar 2022 non finisce di regalarci sorprese. Toby Price (Red Bull KTM Factory Racing) fa suo uno stage nel quale è successo di tutto, soprattutto nelle ultime fasi, e nel quale diversi primi della ...Grande prestazione per Danilo Petrucci (KTM) che si è riscattato dopo la penalità di ieri. Vince Price. In classifica comanda Sunderland davanti a Walkner ...