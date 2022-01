Dakar | Danilo Petrucci vince la quinta tappa! Sanzionato Toby Price

(Di giovedì 6 gennaio 2022)ha vinto latappa della2022, la prima delle due tappe ad anello previste nei pressi di Riyadh. La capitale dell’Arabia Saudita incorona il nostro connazionale, autore di un segmento praticamente perfetto dopo aver sfiorato il podio nella giornata di ieri. Il nativo di Terni ha approfittato di una sanzione di cinque minuti affidata all’australiano. L’alfiere della KTM diventa il primo pilota del Motomondiale ad imporsi nel deserto dell’Arabia Saudita, territorio che per il terzo anno consecutivo accoglie il rally raid più famoso al mondo.regala all’Italia un successo insperato da esordiente dopo aver perso la possibilità di competere per il successo finale in seguito ad un problema avuto nella seconda frazione. Ieri era ...

Advertising

DBurrini : RT @lucabudel: Penalizzato Price. Danilo Petrucci ha vinto la 5^ tappa della Dakar. Impresa sensazionale - Andrea___0097 : RT @SkySportMotoGP: ?? INCREDIBILE PETRUCCI ?? Danilo entra nella storia, è il primo pilota ?? I DETTAGLI ? - ivonne69villa : RT @lucabudel: Penalizzato Price. Danilo Petrucci ha vinto la 5^ tappa della Dakar. Impresa sensazionale - ivonne69villa : RT @AlessioPiana130: Penalizzato Toby Price, dunque Danilo Petrucci 1° (PRIMO, P-R-I-M-O) oggi alla 5^ tappa della #Dakar2022 Considerata… - AleLizzio : RT @SkySportMotoGP: ?? INCREDIBILE PETRUCCI ?? Danilo entra nella storia, è il primo pilota ?? I DETTAGLI ? -

Ultime Notizie dalla rete : Dakar Danilo

Dopo la splendida vittoria nella quinta tappa della2o22, da Riad a Riad, aPetrucci brillano gli occhi, anche se la sua non è stata una prestazione semplice. "Nel deserto mi avevano avvisato a stare attento a sabbia, sassi e pietre, ma si ...Lo aveva detto: 'Mi hanno tolto il terzo posto? Non me ne frega niente, anzi meglio, così domani parto indietro, non devo navigare, li passo tutti e vinco la tappa'. Ci è riuscito,Petrucci, anche se a scoppio ritardato. Dopo aver tagliato il traguardo in seconda posizione, a 4'14" da Toby Price, suo compagno alla KTM e due volte vincitore del raid (2016 e 2019), ha ...Petrucci nella storia: l'alfiere KTM conquista il successo nella quinta tappa della Dakar grazie alla penalità ricevuta dal pilota australiano ...Dakar 2022 - Dopo il terzo posto, poi revocato per una penalità, Danilo Petrucci continua a stupire tutti chiudendo la quinta tappa della Dakar 2022 in seconda posizione. In ternano nella tappa Riad-R ...