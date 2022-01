Dakar, cinque ore di penalità per Giniel De Villiers dopo aver colpito una moto (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ancora problemi per Giniel De Villiers che per la seconda volta si è reso protagonista di un incidente con un motociclista. La news potrebbe passare per ‘vecchia’ in quanto il sudafricano è già stato sanzionato per 5 minuti per omissione di soccorso dopo aver colpito un centauro. L’alfiere di Toyota si è ripetuto e per questa ragione è stato giudicato con 5 ore di penalità in per aver commesso la medesima infrazione in meno di un giorno. La scivolata del marocchino Mohamedsaid Aoulad Ali, al termine di una duna, ha causato questo incidente che poteva avere delle conseguenze peggiori. De Villiers ha schivato fortunatamente il pilota, ma ha centrato la moto del rivale che è stato costretto al ritiro. Il ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ancora problemi perDeche per la seconda volta si è reso protagonista di un incidente con unciclista. La news potrebbe passare per ‘vecchia’ in quanto il sudafricano è già stato sanzionato per 5 minuti per omissione di soccorsoun centauro. L’alfiere di Toyota si è ripetuto e per questa ragione è stato giudicato con 5 ore diin percommesso la medesima infrazione in meno di un giorno. La scivolata del marocchino Mohamedsaid Aoulad Ali, al termine di una duna, ha causato questo incidente che potevae delle conseguenze peggiori. Deha schivato fortunatamente il pilota, ma ha centrato ladel rivale che è stato costretto al ritiro. Il ...

