Dakar 2022 | Tappa 5 | Super Petrucci sfiora il successo

(Di giovedì 6 gennaio 2022) E siamo allanumero 5 di questa, tutta incentrata sulla capitale Riyadh. Con 346 Km di prova speciale, il percorso è il primo dei due anelli che partono e finiscono nella capitale, dove sabato si svolgerà la giornata di riposo. Il grande protagonista di questa giornata è stato Danilo, il quale hato la vittoria nella classe moto. Anche nelle auto abbiamo avuto una sorpresa degna di nota, come vedremo più avanti nel nostro resoconto odierno.: cosa ènella5? Il primo leader è stato Daniel Sanders. L’australiano della Gas Gas ha “liderato” nei primi 250 Km salvo poi andare in crisi e calare fino al 13esimo posto finale., invece, ha fatto il ...

Eurosport_IT : Il mitico 'Pandino' è arrivato fino nel deserto dell'Arabia Saudita per la Dakar Classic ???? #DakarClassic - SkySportMotoGP : Dakar 2022, Danilo Petrucci secondo nella 5^ tappa Riad-Riad #SkyMotori #Dakar2022 - GPENDURO : DAKAR 2022: FRANCO PICCO SEMPRE PIU' A PROPRIO AGIO CON LA FANTIC XEF RALLY 450 - 1964rebel : RT @gponedotcom: Heinz Kinigadner: 'Petrucci sta ridicolizzando gli avversari alla Dakar': Il due volte campione del mondo della 250 nel cr… - CrazyWheels1 : Dakar 2022 risultati quinta tappa

Hank Lategan (Toyota Gazoo Racing) vince la quinta tappa della. Tra le auto, il sudafricano ha avuto la meglio chniudendo con 1'58' di vantaggio sulla Prodrive di Sebastien Loeb e 2'10' sull'argentino Lucio Alvarez (Overdrive Toyota). Nella classifica ...Danilo Petrucci continua a stupire alla sua prima partecipazione alla. Il pilota italiano, dopo il terzo posto sfumato ieri per una penalità, nella quinta tappa (Riad - Riad) conquista il secondo posto dietro il più esperto compagno della Ktm Toby PriceLa Kamaz non ci sta. L'idea di non piazzare quattro camion nei primi quattro posti al termine di questa esperienza in Arabia, fa evidentemente impazzire ...Ottima prova del nostro Danilo Petrucci che ha chiuso al secondo posto RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) - Hank Lategan (Toyota Gazoo Racing) ...