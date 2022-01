Dakar 2022, primo ritiro tra i big nelle moto. Si ferma Skyler Howes, a rischio anche Joan Barreda (Di giovedì 6 gennaio 2022) La quinta tappa della Dakar 2022, andata in scena quest’oggi in quel di Riyadh, si è conclusa con il primo ritiro di un big nella categoria moto. Skyler Howes ha infatti dovuto abbandonare la sua terza “Maratona del Deserto” al termine del primo dei due anelli di Riyadh, ma con una dinamica abbastanza peculiare. Il centauro americano, che aveva chiuso la prova speciale con il nono tempo assoluto portando così virtualmente la sua Husqvarna in quinta posizione nella classifica generale, è infatti scomparso dalle classifiche ufficiali dopo essere stato costretto a ritirarsi dalla 44ma edizione del rally raid più prestigioso al mondo. Howes è caduto durante la frazione odierna, ma ha battuto la testa e non ricorda nulla dell’incidente. In ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) La quinta tappa della, andata in scena quest’oggi in quel di Riyadh, si è conclusa con ildi un big nella categoriaha infatti dovuto abbandonare la sua terza “Maratona del Deserto” al termine deldei due anelli di Riyadh, ma con una dinamica abbastanza peculiare. Il centauro americano, che aveva chiuso la prova speciale con il nono tempo assoluto portando così virtualmente la sua Husqvarna in quinta posizione nella classifica generale, è infatti scomparso dalle classifiche ufficiali dopo essere stato costretto a ritirarsi dalla 44ma edizione del rally raid più prestigioso al mondo.è caduto durante la frazione odierna, ma ha battuto la testa e non ricorda nulla dell’incidente. In ...

