Dakar 2022 | Petrucci strepitoso | vince la quinta tappa moto! Price penalizzato

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Lo aveva detto: 'Mi hanno tolto il terzo posto? Non me ne frega niente, anzi meglio, così domani parto indietro, non devo navigare, li passo tutti e vinco la'. Ci è riuscito, Danilo, e ...

Advertising

ivanhoe_g : RT @gponedotcom: ULTIM’ORA – Price penalizzato, Danilo Petrucci vince la 5^ tappa della Dakar!: La direzione gara ha deciso di penalizzare… - infoitsport : Dakar 2022 / Auto, day-5: Hategan più forte della portiera, sacrificio Audi - AndreaPecchia1 : #Dakar2022, Danilo #Petrucci stupisce ancora ed è il primo pilota #MotoGP della Storia a vincere una tappa nel rall… - ultimavuelta1 : RT @gponedotcom: ULTIM’ORA – Price penalizzato, Danilo Petrucci vince la 5^ tappa della Dakar!: La direzione gara ha deciso di penalizzare… - motosprint : Clamoroso alla #Dakar: Price penalizzato, la vittoria va a Danilo #Petrucci - News -

Ultime Notizie dalla rete : Dakar 2022

Petrucci sta davvero stupendo in questa: nella quarta tappa era arrivato terzo, poi retrocesso di una posizione. E se non fosse stato per il guasto nella seconda giornata ora potrebbe avere ...Lo aveva detto: 'Mi hanno tolto il terzo posto? Non me ne frega niente, anzi meglio, così domani parto indietro, non devo navigare, li passo tutti e vinco la tappa'. Ci è riuscito, Danilo Petrucci, e ...Prima vittoria in carriera nella Dakar per Henk Lategan. Il pilota Toyota si è imposto nella quinta tappa della 44esima edizione per quanto riguarda la categoria auto nonostante un problema alla ...Petrucci nella storia: l'alfiere KTM conquista il successo nella quinta tappa della Dakar grazie alla penalità ricevuta dal pilota australiano ...