Dakar 2022: De Villers si becca la stangata (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dopo la Dakar 2022, Ginel De Villers si sognerà le moto per molte notti. Il sudafricano di casa Toyota ne ha combinata un'altra, coinvolgendo un altro concorrente delle due ruote. Dopo aver speronato il cileno Zumaran, senza fermarsi ad assisterlo, il vincitore dell'edizione 2009 ha colpito un altro motociclista, senza ferirlo ma danneggiando gravemente il suo mezzo. La direzione gara, che lo aveva graziato per il primo episodio, lo ha stangato nel secondo: multa e cinque ore di penalità. Il sudafricano era quarto in classifica generale prima della "bastonata". Dakar 2022: De Villers tra peccato e vergogna Dakar 2022: cos'ha combinato stavolta De Villers? Nel corso della quarta tappa, un De Villers già sotto ...

