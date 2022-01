Dakar 2022, classifica moto: Sam Sunderland mantiene 2:29 su Walkner e 5:59 su Adrien Van Beveren (Di giovedì 6 gennaio 2022) classifica GENERALE moto Dakar 2022 1 003 S. Sunderland (GBR) GASGAS FACTORY RACING 19:01:50 0:00:00 00:00:00 2 052 M. Walkner (AUT) RED BULL KTM FACTORY RACING 19:04:19 0:02:29 00:00:00 3 042 A. VAN Beveren (FRA) MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 19:07:49 0:05:59 00:00:00 4 004 D. SANDERS (AUS) GASGAS FACTORY RACING 19:09:51 0:08:01 00:00:00 5 015 L. SANTOLINO (ESP) SHERCO TVS RALLY FACTORY 19:17:17 0:15:27 00:00:00 6 007 P. QUINTANILLA (CHL) MONSTER ENERGY HONDA 19:18:45 0:16:55 00:00:00 7 016 R. BRANCH (BWA) MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 19:20:05 0:18:15 00:00:00 8 001 K. BENAVIDES (ARG) RED BULL KTM FACTORY RACING 19:23:41 0:21:51 00:00:00 9 142 S. SVITKO (SVK) SLOVNAFT RALLY TEAM 19:24:40 0:22:50 00:00:00 10 088 J. BARREDA ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022)GENERALE1 003 S.(GBR) GASGAS FACTORY RACING 19:01:50 0:00:00 00:00:00 2 052 M.(AUT) RED BULL KTM FACTORY RACING 19:04:19 0:02:29 00:00:00 3 042 A. VAN(FRA) MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 19:07:49 0:05:59 00:00:00 4 004 D. SANDERS (AUS) GASGAS FACTORY RACING 19:09:51 0:08:01 00:00:00 5 015 L. SANTOLINO (ESP) SHERCO TVS RALLY FACTORY 19:17:17 0:15:27 00:00:00 6 007 P. QUINTANILLA (CHL) MONSTER ENERGY HONDA 19:18:45 0:16:55 00:00:00 7 016 R. BRANCH (BWA) MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 19:20:05 0:18:15 00:00:00 8 001 K. BENAVIDES (ARG) RED BULL KTM FACTORY RACING 19:23:41 0:21:51 00:00:00 9 142 S. SVITKO (SVK) SLOVNAFT RALLY TEAM 19:24:40 0:22:50 00:00:00 10 088 J. BARREDA ...

dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - SkySportMotoGP : ?? INCREDIBILE PETRUCCI ?? Danilo entra nella storia, è il primo pilota ?? I DETTAGLI ? - Eurosport_IT : Il mitico 'Pandino' è arrivato fino nel deserto dell'Arabia Saudita per la Dakar Classic ???? #DakarClassic - Nuvolarinet : RT @dakar: Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - vockstarr : RT @SkySportMotoGP: ?? INCREDIBILE PETRUCCI ?? Danilo entra nella storia, è il primo pilota ?? I DETTAGLI ? -