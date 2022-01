Da Samsung Galaxy S21 FE 5G, nuovo smartphone flagship pensato per tutti (Di giovedì 6 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Samsung Electronics ha presentato Galaxy S21 FE 5G. Galaxy S21 FE 5G è uno smartphone che offre le funzionalità premium di Galaxy S21 preferite dai fan in un pacchetto completo, per consentire agli utenti di esplorare ed esprimere al meglio se stessi. E' dotato di alcune delle caratteristiche più amate di Galaxy S21: design accattivante, prestazioni potenti, una fotocamera di livello professionale e connettività con l'ecosistema senza soluzione di continuità.“In Samsung ci impegniamo nel portare le ultime innovazioni mobile a un numero sempre maggiore di persone”, ha dichiarato TM Roh, President e Head of Samsung Electronics MX (Mobile eXperience) Business di Samsung Electronics. “Nel recente passato abbiamo avuto un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) –Electronics ha presentatoS21 FE 5G.S21 FE 5G è unoche offre le funzionalità premium diS21 preferite dai fan in un pacchetto completo, per consentire agli utenti di esplorare ed esprimere al meglio se stessi. E' dotato di alcune delle caratteristiche più amate diS21: design accattivante, prestazioni potenti, una fotocamera di livello professionale e connettività con l'ecosistema senza soluzione di continuità.“Inci impegniamo nel portare le ultime innovazioni mobile a un numero sempre maggiore di persone”, ha dichiarato TM Roh, President e Head ofElectronics MX (Mobile eXperience) Business diElectronics. “Nel recente passato abbiamo avuto un ...

