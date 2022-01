Crisi in Kazakistan: il Presidente Kassym Jomart Tokayev ha chiesto l’intervento militare russo (Di giovedì 6 gennaio 2022) É sempre più tesa la situazione in Kazakistan, il nono Paese più grande del mondo e la più grande economia dell'Asia centrale, che sta soffrendo per la caduta dei prezzi del petrolio (di cui è grande esportatore) e per la svalutazione del tenge (la moneta locale), dove anche stanotte ci sono stati violenti scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine. Sui canali Telegram circolano moltissimi video ma distinguere il vero dal falso è complicatissimo vista la propaganda delle opposte fazioni. Da alcuni giorni la popolazione manifesta contro il nuovo aumento del prezzo del gas naturale liquido che è utilizzato per riscaldare le case ma anche come carburante per le automobili. Ma questo ennesimo aumento è l’ultima goccia di benzina sul fuoco del dissenso della popolazione kazaka che da tempo vede aumentare il prezzo dei generi ... Leggi su panorama (Di giovedì 6 gennaio 2022) É sempre più tesa la situazione in, il nono Paese più grande del mondo e la più grande economia dell'Asia centrale, che sta soffrendo per la caduta dei prezzi del petrolio (di cui è grande esportatore) e per la svalutazione del tenge (la moneta locale), dove anche stanotte ci sono stati violenti scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine. Sui canali Telegram circolano moltissimi video ma distinguere il vero dal falso è complicatissimo vista la propaganda delle opposte fazioni. Da alcuni giorni la popolazione manifesta contro il nuovo aumento del prezzo del gas naturale liquido che è utilizzato per riscaldare le case ma anche come carburante per le automobili. Ma questo ennesimo aumento è l’ultima goccia di benzina sul fuoco del dissenso della popolazione kazaka che da tempo vede aumentare il prezzo dei generi ...

