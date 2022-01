Covid:carnevale di strada sospeso anche a Brasilia e S.Paolo (Di giovedì 6 gennaio 2022) anche i comuni di Brasilia e San Paolo, la città più popolosa del Brasile, oggi hanno annunciato la sospensione del carnevale per l'aggravarsi della pandemia di coronavirus, causata dalla diffusione ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 gennaio 2022)i comuni die San, la città più popolosa del Brasile, oggi hanno annunciato la sospensione delper l'aggravarsi della pandemia di coronavirus, causata dalla diffusione ...

Advertising

voceditalia : Covid Brasile: carnevale annullato in oltre dieci città - rob_carnevale : RT @EsercitoCrucian: Gestione #Covid italica è pari a quella della #LegaSerieA con le #ASL Siamo il Gabon. - StampaTorino : Carnevale col Covid, Chivasso ci spera ancora. Il piano C prevede la sfilata dei carri ad aprile-maggio - rob_carnevale : RT @marinacorinna: Ho fatto la terza dose. Non vado più nei centri commerciali, faccio la spesa online, ho il terrore di incontrare gente,… - cesarebrogi1 : Covid nel mondo: in Brasile annullato il Carnevale di Rio. Israele registra record di contagi in 24 ore, iniziata q… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid carnevale Covid:carnevale di strada sospeso anche a Brasilia e S.Paolo Sempre oggi, anche Ibaneis Rocha, governatore del Distretto Federale, dove ha sede la capitale Brasilia, ha dichiarato che "le feste di carnevale saranno cancellate". La decisione è arrivata dopo la ...

Covid: Brasile, carnevale annullato in oltre dieci città Questa è la cosa più importante", ha affermato Lupercio Carlos do Nascimento, sindaco di Olinda, dichiarata patrimonio storico - culturale dall'Unesco e il cui carnevale è uno dei più grandi del ...

Carnevale col Covid, Chivasso ci spera ancora. Il piano C prevede la sfilata dei carri ad aprile-maggio La Stampa Covid:carnevale di strada sospeso anche a Brasilia e S.Paolo (ANSA) - BRASILIA, 06 GEN - Anche i comuni di Brasilia e San Paolo, la città più popolosa del Brasile, oggi hanno annunciato la sospensione del carnevale per l'aggravarsi della pandemia di coronavirus ...

Brasile, carnevale annullato in oltre dieci città Nuove defezioni per il carnevale in Brasile: anche il comune di Olinda, nello Stato di Pernambuco, ha da ultimo deciso di cancellare gli eventi in programma a causa del diffondersi della variante Omic ...

Sempre oggi, anche Ibaneis Rocha, governatore del Distretto Federale, dove ha sede la capitale Brasilia, ha dichiarato che "le feste disaranno cancellate". La decisione è arrivata dopo la ...Questa è la cosa più importante", ha affermato Lupercio Carlos do Nascimento, sindaco di Olinda, dichiarata patrimonio storico - culturale dall'Unesco e il cuiè uno dei più grandi del ...(ANSA) - BRASILIA, 06 GEN - Anche i comuni di Brasilia e San Paolo, la città più popolosa del Brasile, oggi hanno annunciato la sospensione del carnevale per l'aggravarsi della pandemia di coronavirus ...Nuove defezioni per il carnevale in Brasile: anche il comune di Olinda, nello Stato di Pernambuco, ha da ultimo deciso di cancellare gli eventi in programma a causa del diffondersi della variante Omic ...