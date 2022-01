Covid, sindaci dell’area nolana: Riapertura scuole va rinviata di 15 giorni (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Spendere 70.000 euro che sono soldi della comunità, dei cittadini, per fare tamponi a tutti gli studenti, non è una cosa molto utile in quanto il tampone fotografa la situazione in quel momento e la sua validità è di circa 48 ore. Come al solito ci lasciano da soli e noi sindaci non ci sentiamo tutelati da nessuno. Dunque credo che una proposta valida possa essere quella di rinviare la ripresa delle attività scolastica di almeno 15 giorni, per consentire l’accelerazione della campagna vaccinale tra bambini e ragazzi ed uno screening sulla platea scolastica da parte dell’Asl. Ad oggi Somma Vesuviana ha 885 positivi attivi e quindi sicuramente nelle prossime ore supereremo i 1000 ed inoltre abbiamo ragazzi positivi, bambini positivi, docenti positivi, operatori Ata positivi e sicuramente non riuscirò ad aprire tutte le scuole Lunedì. ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Spendere 70.000 euro che sono soldi della comunità, dei cittadini, per fare tamponi a tutti gli studenti, non è una cosa molto utile in quanto il tampone fotografa la situazione in quel momento e la sua validità è di circa 48 ore. Come al solito ci lasciano da soli e noinon ci sentiamo tutelati da nessuno. Dunque credo che una proposta valida possa essere quella di rinviare la ripresa delle attività scolastica di almeno 15, per consentire l’accelerazione della campagna vaccinale tra bambini e ragazzi ed uno screening sulla platea scolastica da parte dell’Asl. Ad oggi Somma Vesuviana ha 885 positivi attivi e quindi sicuramente nelle prossime ore supereremo i 1000 ed inoltre abbiamo ragazzi positivi, bambini positivi, docenti positivi, operatori Ata positivi e sicuramente non riuscirò ad aprire tutte leLunedì. ...

