Covid, si aggrava il bilancio al San Pio: oggi quattro morti (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si aggrava il bilancio delle morti nel Sannio causa Covid-19. Il bollettino quotidiano emesso dal “San Pio” racconta infatti di altri quattro decessi. A perdere la vita un 65enne di Benevento, un 77enne e un 79enne entrambi di Paduli e un 71enne di Pomigliano D’Arco. Sono 62, invece, le persone ricoverate presso l’ospedale di Benevento per aver contratto il coronavirus: 26 sanniti e 36 i residenti in altre province. Questo il quadro comunicato dall’Azienda ospedaliera: “Il paziente sannita, segnalato nel bollettino di ieri in Area Isolamento Covid Dedicata P.S., non è stato ricoverato, ma inviato in isolamento fiduciario presso la propria abitazione. N.B.: I dati indicati nel presente prospetto si riferiscono esclusivamente ai ricoveri ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Siildellenel Sannio causa-19. Il bollettino quotidiano emesso dal “San Pio” racconta infatti di altridecessi. A perdere la vita un 65enne di Benevento, un 77enne e un 79enne entrambi di Paduli e un 71enne di Pomigliano D’Arco. Sono 62, invece, le persone ricoverate presso l’ospedale di Benevento per aver contratto il coronavirus: 26 sanniti e 36 i residenti in altre province. Questo il quadro comunicato dall’Azienda ospedaliera: “Il paziente sannita, segnalato nel bollettino di ieri in Area IsolamentoDedicata P.S., non è stato ricoverato, ma inviato in isolamento fiduciario presso la propria abitazione. N.B.: I dati indicati nel presente prospetto si riferiscono esclusivamente ai ricoveri ...

