Covid, secondo contagio per il presidente della Provincia di Salerno (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTra i circa tremila positivi al Covid, registrati ieri in Provincia di Salerno( più di 450 solo nel comune capoluogo) c’è anche il presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, già contagiato una prima volta a novembre del 2020. È lo stesso Strianese ad averne dato notizia sui suoi canali social parlando della variante Omicron. “È meno aggressiva ed attacca la gola e l’ albero bronchiale, molto di meno i polmoni, per cui è difficile che possa provocare crisi respiratorie, soprattutto se si è vaccinati- . ha spiegato il presidente Strianese- In sostanza la variante Omicron nei soggetti sintomatici come me, genera una forte influenza che pero’ va ben curata e seguita”. Il vertice di Palazzo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTra i circa tremila positivi al, registrati ieri indi( più di 450 solo nel comune capoluogo) c’è anche ildi, Michele Strianese, già contagiato una prima volta a novembre del 2020. È lo stesso Strianese ad averne dato notizia sui suoi canali social parlandovariante Omicron. “È meno aggressiva ed attacca la gola e l’ albero bronchiale, molto di meno i polmoni, per cui è difficile che possa provocare crisi respiratorie, soprattutto se si è vaccinati- . ha spiegato ilStrianese- In sostanza la variante Omicron nei soggetti sintomatici come me, genera una forte influenza che pero’ va ben curata e seguita”. Il vertice di Palazzo ...

Advertising

AntoVitiello : AC #Milan comunica che, in seguito ai controlli fatti sul gruppo squadra, tre giocatori sono risultati positivi al… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 189.109 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri… - Agenzia_Ansa : Il Commissario per l'Emergenza ha autorizzato lo stanziamento di 92 milioni e 505mila euro fino al 28 febbraio per… - AseroGiovanna : RT @GianlucaStream: #covid Quindi ci riconosceranno perché saremo tutti con i #cappelli in disordine? Ma secondo voi, che cazzo me ne freg… - francesco088661 : RT @francesco088661: Il POPOLO VIOLA é sceso in piazza contro '#Berlusconi al Quirinale' ? La MANIFESTAZIONE é stata un FLOP ? MA NOOO !!!… -