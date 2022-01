Covid scuola e rientro, nuove regole. Bianchi: “Obiettivo tornare in sicurezza” (Di giovedì 6 gennaio 2022) nuove regole in vista del rientro a scuola e l’aumento dei contagi Covid. “L’Obiettivo di tutto il pacchetto delle decisioni, in particolare quelle sulla scuola, è tornare nelle aule in presenza e sicurezza”, ha affermato il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ospite del Tg1., all’indomani della stretta varata dal governo. Ci sono misure diverse per gli studenti “perché è diverso il grado di protezione. Per i piccolissimi, da 0-6, sappiamo che non c’è vaccino quindi è necessario proteggerli al massimo, i bambini tra 5 e 11 anni hanno raggiunto l’11% di tasso di vaccinazione, i ragazzi più grandi invece sono molto più avanti, quasi l’84% ha ricevuto la prima dose e il 75% ha già ricevuto la seconda – ha spiegato ... Leggi su italiasera (Di giovedì 6 gennaio 2022)in vista dele l’aumento dei contagi. “L’di tutto il pacchetto delle decisioni, in particolare quelle sulla, ènelle aule in presenza e”, ha affermato il ministro dell’Istruzione Patrizioospite del Tg1., all’indomani della stretta varata dal governo. Ci sono misure diverse per gli studenti “perché è diverso il grado di protezione. Per i piccolissimi, da 0-6, sappiamo che non c’è vaccino quindi è necessario proteggerli al massimo, i bambini tra 5 e 11 anni hanno raggiunto l’11% di tasso di vaccinazione, i ragazzi più grandi invece sono molto più avanti, quasi l’84% ha ricevuto la prima dose e il 75% ha già ricevuto la seconda – ha spiegato ...

Advertising

GiovaQuez : Quanto alla scuola: alle elementari con un positivo classe in presenza con testing di verifica, ma con due si va tu… - sole24ore : Covid, dalla stretta sui lavoratori senza pass ai tamponi gratis a scuola: ecco cosa prevede il nuovo Dl… - GiovaQuez : - Scuola media, liceo, istituti tecnici Fino a un caso di positività auto-sorveglianza con uso di FFP2. Con due ca… - Munny01W : RT @EsercitoCrucian: Con tali #ISS dati #Draghi dovrebbe far sto #decreto -Sanità in Recovery da 9 a 15mld -TI da 9 a 15k -AULE scuola +50… - tint_adree : RT @Melaion: 'Non esiste un cura per il covid come del resto per i coronavirus in generale.' Il virus della SARS va dal 2002 al 2004, orig… -