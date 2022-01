Covid Piemonte, bollettino di oggi 6 gennaio 2022: 14.103 nuovi casi: aumentano ricoveri in terapia intensiva (Di giovedì 6 gennaio 2022) Piemonte, il bollettino di oggi 6 gennaio 2022. In Piemonte 14 ricoverati in più in terapia intensiva, l'aumento più marcato degli ultimi mesi . Il totale passa a 136, mentre negli altri reparti l'... Leggi su leggo (Di giovedì 6 gennaio 2022), ildi. In14 ricoverati in più in, l'aumento più marcato degli ultimi mesi . Il totale passa a 136, mentre negli altri reparti l'...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, in Piemonte 2/3 ricoverati in terapia intensiva non sono vaccinati #Covid - GiovaQuez : Anche in Toscana, Piemonte, Umbria, Abruzzo e Lombardia il test antigenico rapido positivo non dovrà più essere con… - CanaveseNews : Covid in Piemonte: ospedali sotto pressione. Ai tamponi i positivi sono 1 su 5. 67 i ricoverati in più - PERMALINK} - quotidianopiem : Bollettino Covid Piemonte del 6 gennaio: + 14 ricoveri in terapia intensiva - lifestyleblogit : Covid oggi Piemonte, 14.103 contagi e 12 morti: bollettino 6 gennaio - -