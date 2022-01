Covid, Ordine Medici Napoli: “Si rischia il ‘codice nero'” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “La situazione è critica, abbiamo bisogno di aiuto ora. Roma decida per una misura drastica”. E’ l’allarme del presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli, Bruno Zuccarelli, dopo un confronto con i colleghi degli ospedali di Napoli e provincia. “Né all’indomani del primo lockdown – spiega – né nella 2/a e 3/a ondata, la situazione è stata tanto grave, ora rischiamo di perderne il controllo. Ciò che si decide oggi avrà effetto fra 10-15 giorni. Se vogliamo evitare il peggio si intervenga subito, non metteteci in condizione di dover applicare il codice nero”, ha concluso riferendosi al percorso medico per decidere chi curare e chi no. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “La situazione è critica, abbiamo bisogno di aiuto ora. Roma decida per una misura drastica”. E’ l’allarme del presidente dell’deidi, Bruno Zuccarelli, dopo un confronto con i colleghi degli ospedali die provincia. “Né all’indomani del primo lockdown – spiega – né nella 2/a e 3/a ondata, la situazione è stata tanto grave, oramo di perderne il controllo. Ciò che si decide oggi avrà effetto fra 10-15 giorni. Se vogliamo evitare il peggio si intervenga subito, non metteteci in condizione di dover applicare il codice”, ha concluso riferendosi al percorso medico per decidere chi curare e chi no. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

