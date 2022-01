Covid oggi VdA | 551 contagi e 2 morti | bollettino 6 gennaio

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Sono 551 i nuovida coronavirus registrati in Valle d’Aosta, 62022. Due i decessi e 79 i guariti nelle ultime 24 ore. Lo comunica ilcon i datidella Regione. Sono 47 le persone ricoverate in ospedale, 5 in terapia intensiva, mentre sono 4.123 gli attuali positivi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

UDINE.in Friuli Venezia Giulia su 10.131 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.833 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 40,96%. Sono inoltre 17.206 i test rapidi antigenici ...La nota firmata dal direttore generale Iudica e dal direttore sanitario Cassara', è stata inviata per conoscenza al Prefetto ed al Questore nonché ai sindaci di tutti i comuni coinvolti. E intanto, la ...Sono 219.441 i nuovi casi registrati in Italia nelle ultime 24 ore su 1.138.310 tamponi. Altri 198 i decessi della giornata. Il tasso di positività si attesta al 19,3% Sono 219.441 i nuovi casi di Cov ...