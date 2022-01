Covid oggi Sardegna, 1.296 contagi e 2 morti: bollettino 6 gennaio (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sono 1.296 i nuovi contagi in Sardegna oggi, 6 gennaio, sulla base di 3.976 persone testate. Lo riferisce il bollettino con o dati Covid della Regione. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22 (3 in più di ieri), 173 quelli in area medica (1 in meno di ieri). Sono 12.164 sono le persone in isolamento domiciliare (1.039 in più di ieri), 2 i decessi: una donna di 67 anni, residente nella provincia di Nuoro, e 1 uomo di 89 anni, residente nella provincia di Sassari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sono 1.296 i nuoviin, 6, sulla base di 3.976 persone testate. Lo riferisce ilcon o datidella Regione. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22 (3 in più di ieri), 173 quelli in area medica (1 in meno di ieri). Sono 12.164 sono le persone in isolamento domiciliare (1.039 in più di ieri), 2 i decessi: una donna di 67 anni, residente nella provincia di Nuoro, e 1 uomo di 89 anni, residente nella provincia di Sassari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

