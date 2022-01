Covid oggi Lombardia, 52.693 contagi e 46 morti: bollettino 6 gennaio (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sono 52.693 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 6 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Nella regione registrati altri 46 morti, il totale delle vittime sale a 35.286. Gli attuali positivi sono 431.569 (+40.124), mentre i dimessi/guariti sono 966.009 (+12.523). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sono 52.693 ida coronavirus in, 62022, secondo numeri e datideldi Protezione Civile e ministero della Salute. Nella regione registrati altri 46, il totale delle vittime sale a 35.286. Gli attuali positivi sono 431.569 (+40.124), mentre i dimessi/guariti sono 966.009 (+12.523). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

fattoquotidiano : Sul #FattoQuotidiano di oggi, intervista all'ex presidente della Corte costituzionale, @valerioonida:“Le… - Agenzia_Ansa : Covid: oggi il Consiglio dei ministri sulle nuove misure, verso l'obbligo di vaccino per gli over 60 #ANSA - realvarriale : L'ho scritto ieri e lo ribadisco oggi dopo le decisioni delle Asl che hanno fermato @TorinoFC_1906 e @Udinese_1896… - Lord__Carry : @UmbertoF97 Umberto non mi escono le tue notifiche anche prima quando mi hai mandato il bollettino covid di oggi - Failbetter6 : Cosa accadrà fra 15 giorni? Nell'ospedale più vicino a casa mia si sono chiusi 3 reparti di medicina per fare posto… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Covid oggi Gb, 179mila contagi e 231 morti in 24 ore Sono inoltre 17.988 i pazienti Covid ricoverati in ospedale, rispetto ai 15.659 del giorno prima. Gli ultimi dati, che riflettono le infezioni rilevate dai test, portano il totale dei contagi del ...

Diretta/ Reggio Emilia Tortona (risultato 0 - 0) streaming video tv: palla a due! Oggi per la prima volta sono avversarie in Serie A1, e si giocano un posto nella Final Eight di ... si doveva giocare a Santo Stefano ma a causa del Covid è slittata fino all'Epifania. Rappresenta una ...

Coronavirus oggi. Scuola, appello dei presidi: “Rientro ingestibile, meglio 15 giorni di Dad” Il Sole 24 ORE La Repubblica 33 minuti fa Nel Lazio 14.055 nuovi casi (6.757 a Roma) e 7 morti. I nuovi casi Covid registrati oggi in Toscana sono 17.286 su 75.524 test di cui 22.889 tamponi molecolari e 52.635… Leggi ...

Covid, 71 nuovi positivi in alta Val di Cecina Tra ieri e oggi in provincia di Pisa sono stati accertati 2076 nuovi casi di positività al Coronavirus, 71 dei quali emersi in comuni dell'Alta Val di Cecina, e così distribuiti: Montescudaio ...

