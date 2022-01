Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 6 gennaio (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, giovedì 6 gennaio 2022, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti nel Paese dopo la nuova stretta varata dal governo per arrestare la corsa della nuova ondata Covid. Ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Sono 18.129 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 gennaio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 31 morti. I ... Leggi su italiasera (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ilcon i numeriin, giovedì 62022, dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – suda coronavirus, ricoveri e morti nel Paese dopo la nuova stretta varata dal governo per arrestare la corsa della nuova ondata. Ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Ildelle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Sono 18.129 i nuovida coronavirusin Veneto, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 31 morti. I ...

