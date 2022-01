Covid oggi Italia, 219.441 contagi e 198 morti: bollettino 6 gennaio (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sono 219.441 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 6 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 198 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 1.138.310 tamponi effettuati, il tasso di positività è al 19,3%. Sono 13.827 i pazienti Covid ricoverati con sintomi in ospedale (+463 da ieri) e 1.467 le persone in terapia intensiva (+39). EMILIA ROMAGNA – Sono 18.413 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia-Romagna oggi, 6 dicembre, su un totale di 62.472 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Lo registra il bollettino con i dati Covid della Regione. Sono 140 i pazienti ... Leggi su italiasera (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sono 219.441 ida coronavirus in, 62022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – neldi Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 198. I nuovi casi sono stati individuati su 1.138.310 tamponi effettuati, il tasso di positività è al 19,3%. Sono 13.827 i pazientiricoverati con sintomi in ospedale (+463 da ieri) e 1.467 le persone in terapia intensiva (+39). EMILIA ROMAGNA – Sono 18.413 i nuovida coronavirus in Emilia-Romagna, 6 dicembre, su un totale di 62.472 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Lo registra ilcon i datidella Regione. Sono 140 i pazienti ...

