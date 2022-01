Covid oggi Campania, 16.512 contagi: bollettino 6 gennaio (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sono 16.512 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 6 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 6 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 116.411 tamponi. I pazienti Covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 868. In terapia intensiva, invece, 73 persone. Gli attuali positivi sono 135.094 (+12.531), mentre i dimessi/guariti sono 510.900 (+3.974). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sono 16.512 ida coronavirus in, 62022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 6 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 116.411 tamponi. I pazientiricoverati in ospedale in area non critica sono 868. In terapia intensiva, invece, 73 persone. Gli attuali positivi sono 135.094 (+12.531), mentre i dimessi/guariti sono 510.900 (+3.974). L'articolo proviene da Italia Sera.

