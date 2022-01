Covid oggi Calabria | 2 602 contagi e 9 morti | bollettino 6 gennaio

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Sono 2.602 i nuoviregistrati, 6, in, secondo ilsull’emergenza-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione. Eseguiti 11.810 tamponi. Registrati anche +737 guariti e 9(per un totale di 1.656 decessi). Il, inoltre, segnala +1.856 attualmente positivi, +3 ricoverati (per un totale di 356) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 30). L'articolo proviene da Italia Sera.

