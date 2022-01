Covid oggi Abruzzo, 4.808 contagi e 1 morto: bollettino 6 gennaio (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sono 4.808 contagi da coronavirus registrati oggi, 6 gennaio, in Abruzzo, secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. Dei positivi odierni, 3.670 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Si registra 1 nuovo decesso (si tratta di un 86enne della provincia dell’Aquila), che porta il bilancio delle vittime totali a 2655. 248 pazienti (+22 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 24 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 37705 (+4640 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6519 tamponi molecolari e 30896 test antigenici per un tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sono 4.808da coronavirus registrati, 6, in, secondo ilcon i datidella Regione. Dei positivi odierni, 3.670 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Si registra 1 nuovo decesso (si tratta di un 86enne della provincia dell’Aquila), che porta il bilancio delle vittime totali a 2655. 248 pazienti (+22 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 24 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 37705 (+4640 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6519 tamponi molecolari e 30896 test antigenici per un tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, ...

