Covid, obbligo vaccino over 50: multe fino a 1.500 euro senza Super Green Pass a lavoro (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il governo chiarisce le sanzioni: 100 euro di multa una tantum per tutti gli over 50 senza vaccinazione dal 1° febbraio. Si può arrivare alla sospensione dal lavoro per chi non ha il certificato verde rafforzato, se obbligatorio, dal 15 febbraio. L'Oms ha definito meno severa la variante Omicron rispetto alla Delta, in particolare tra i vaccinati, ma "può provocare ospedalizzazioni e morti". La scuola: con 3 contagi alle Superiori si va in dad; alle elementari a casa con 2 casi. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il gno chiarisce le sanzioni: 100di multa una tantum per tutti gli50vaccinazione dal 1° febbraio. Si può arrivare alla sospensione dalper chi non ha il certificato verde rafforzato, se obbligatorio, dal 15 febbraio. L'Oms ha definito meno severa la variante Omicron rispetto alla Delta, in particolare tra i vaccinati, ma "può provocare ospedalizzazioni e morti". La scuola: con 3 contagi alleiori si va in dad; alle elementari a casa con 2 casi.

