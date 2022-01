Covid, obbligo di vaccino sopra i 50 anni e stretta per i no - vax: tutte le misure del nuovo decreto (Di giovedì 6 gennaio 2022) Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale il nuovo decreto con le norme per contrastare la diffusione del Covid entrerà in vigore. Viene introdotto l'obbligo vaccinale per il gli over 50, quindi l'obbligo di super green ... Leggi su lastampa (Di giovedì 6 gennaio 2022) Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale ilcon le norme per contrastare la diffusione delentrerà in vigore. Viene introdotto l'vaccinale per il gli over 50, quindi l'di super green ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'unanimità al nuovo decreto legge Covid che introduce l'… - Agenzia_Ansa : FLASH | Per 'tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestaz… - myrtamerlino : Io non dico che sarebbe dovuto partire domani, ma l'#obbligovaccinale entrerà per gli over50 solo in vigore dal 15… - faber65c : RT @BIANCONERO63: La Serie A Nella Bufera per casi positivi al Covid..Ma non si poteva pianificare meglio tutto prima impedendo a molti gio… - Cosi49Cosimo : RT @petergomezblog: Misure Covid, il cdm vara all’unanimità nuovo decreto: obbligo vaccinale per gli over 50. Giravolta sul Super Green pas… -