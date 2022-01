Covid, news. Via libera alle nuove misure, obbligo vaccino per over 50. LIVE (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il nuovo decreto legge passa all'unanimità. Gli over 50 potranno andare al lavoro solo se immunizzati o guariti dal Covid. La maggioranza si divide sull'introduzione dell'obbligo del super pass per accedere ai servizi o entrare nei negozi, poi si arriva alla mediazione: per andare in banca, dal parrucchiere o alle poste basterà il pass base. Il premier Draghi: "misure su età a rischio, evitare ospedali e morti". Il ministro Speranza: "Scelte per restringere il più possibile l'area dei no vax" Leggi su tg24.sky (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il nuovo decreto legge passa all'unanimità. Gli50 potranno andare al lavoro solo se immunizzati o guariti dal. La maggioranza si divide sull'introduzione dell'del super pass per accedere ai servizi o entrare nei negozi, poi si arriva alla mediazione: per andare in banca, dal parrucchiere oposte basterà il pass base. Il premier Draghi: "su età a rischio, evitare ospedali e morti". Il ministro Speranza: "Scelte per restringere il più possibile l'area dei no vax"

Draghi è inciampato nel Covid Qui il rischio è un altro: che vaccinati a ciclo completo da cinque - sei mesi che abbiano nel frattempo contratto il Covid siano costretti a fare una terza dose di vaccino mettendo a grave rischio ...

Covid, le news. Via libera al decreto, Draghi: "Serve per tenere scuole e attività aperte" Sky Tg24 Visto annullato, Djokovic ora deve lasciare l’Australia Novak Djokovic non sarà in campo agli Australian Open di tennis. Il serbo, n.1 del mondo, che ieri era volato a Melbourne per partecipare al primo Grande Slam della stagione grazie a un permesso speci ...

Toro e Covid, Testi (Asl Torino): “Quarantena e protocolli: vi spiego” Il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Torino ha parlato ai microfoni del Corriere Torino in merito alla situazione Covid che sta attraversando la squadra granata ...

