Covid, news. Oms: Omicron sembra meno grave ma causa ricoveri. LIVE (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità ha definito meno severa la variante Omicon rispetto alla Delta, in particolare tra i vaccinati. Ma Omicron "non può considerarsi lieve perché può provocare ospedalizzazioni e morti"..In italia obbligo di vaccino per over 50, che potranno andare al lavoro solo se immunizzati o guariti. Per andare in banca, dal parrucchiere o alle Poste servirà il pass base. La scuola: con 3 contagi alle superiori si va in dad; alle elementari a casa con 2 casi. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità ha definitosevera la variante Omicon rispetto alla Delta, in particolare tra i vaccinati. Ma"non può considerarsi lieve perché può provocare ospedalizzazioni e morti"..In italia obbligo di vaccino per over 50, che potranno andare al lavoro solo se immunizzati o guariti. Per andare in banca, dal parrucchiere o alle Poste servirà il pass base. La scuola: con 3 contagi alle superiori si va in dad; alle elementari a casa con 2 casi.

Advertising

ladyonorato : Basta che uno finisca in ospedale per Covid ed automaticamente diventa un #novax, anche se poi si scopre che era va… - acmilan : Official Statement ?? - repubblica : Nuovo decreto anti-Covid, via libera all'unanimita' al vaccino obbligatorio per gli over 50 - BarberiniFosca : RT @LaStampa: Brasile, Bolsonaro: “Nessun bambino è mai morto di Covid, non vaccinerò mia figlia” - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: È la prima volta da inizio pandemia che vengono registrati 219.441 nuovi positivi in sole 24 ore -