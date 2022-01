Covid | Manchester City | anche Guardiola positivo

Advertising

geglobo : Guardiola testa positivo para Covid-19 e entra em isolamento no Manchester City: - DiMarzio : #PremierLeague | Non arrivano buone notizie dal @ManCity: Pep #Guardiola e un suo assistente sono risultati positiv… - gianpi36590925 : RT @SkySport: Manchester City, Guardiola positivo al Covid-19 #SkySport #PremierLeague #PL #SkyPremier #ManCity #Guardiola #Covid19 #Corona… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Manchester City. Guardiola positivo al covid-19 - SalvatoreMaior3 : RT @SkySport: Manchester City, Guardiola positivo al Covid-19 #SkySport #PremierLeague #PL #SkyPremier #ManCity #Guardiola #Covid19 #Corona… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Manchester

Anche Pep Guardiola è positivo al. L'allenatore del City è risultato contagiato dopo i test effettuati dal club di, insieme al suo assistente Juanma Lillo. Entrambi - fa sapere il club di Premier League - sono ora in ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Guardiola positivo alinsieme al suo assistente. Il tecnico non sarà in panchina contro lo Swindon L'allenatore delCity Pep Guardiola è risultato positivo al coronavirus, insieme al suo assistente Juanma ...Il numero dei positivi in Premier League è in costante crescita e ora comprende anche Pep Guardiola, allenatore del Manchester City. A darne notizia con un comunicato ufficiale è il club inglese, che ...TPE says the plan is being brought in due to disruption being caused by increased levels of sickness and the ongoing impact of Covid and the Omicron variant ... hour in each direction Redcar Central – ...