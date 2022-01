Covid | l’ordine dei medici | “A Napoli la variante Omicron ha messo in ginocchio gli ospedali”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Bruno Zuccarelli, presidente deldeidi, ha parlato al termine di un incontro, sottolineando cheuniversitari,dina generale, specialisti ambulatoriali,del 118 eimpegnati in ogni altro ambito sono ormai sottoposti ad uno stress non più gestibile e rischiano il burnout. “Il dilagare – spiega – dellahain, ambulatori studie rete dell’emergenza, e ciò che emerge oggi è solo la punta dell’iceberg. Entro una settimana o due al massimo, se non si interviene adesso, rischiamo di vedere a ...