Covid, lo studio choc: 'A metà febbraio oltre 500 morti al giorno in Italia' (Di giovedì 6 gennaio 2022) In Italia il picco dei decessi per Covid - 19 potrebbe arrivare a metà febbraio , secondo l'Institute for Health Metrics and Evaluation (Ihme), un centro di ricerca indipendente sulla sanità globale ... Leggi su leggo (Di giovedì 6 gennaio 2022) Inil picco dei decessi per- 19 potrebbe arrivare a, secondo l'Institute for Health Metrics and Evaluation (Ihme), un centro di ricerca indipendente sulla sanità globale ...

Advertising

ladyonorato : Secondo lo studio di #Pfizer (pubblicato recentemente) gli effetti dei farmaci genici sono questi: - Open_gol : Le minacce di morte per la scienziata e la sua famiglia in una lettera anonima arrivata al suo studio con un proiet… - Adnkronos : Questa nuova ondata #covid potrebbe essere l’ultima: la nota di ottimismo arriva dalla Danimarca. - GiovanniGiuli : RT @AzzurraBarbuto: Quando lo scienziato ci diceva che il Covid non deve mica preoccuparci, un raffreddore, e che i cinesi non sono infetti… - Ale79Friul : RT @AzzurraBarbuto: Quando lo scienziato ci diceva che il Covid non deve mica preoccuparci, un raffreddore, e che i cinesi non sono infetti… -