Covid Lazio | al via da domani le prenotazioni booster per la fascia di età 12-15 anni

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Partiranno, venerdì 7 gennaio, leper la dose di richiamo– il meglio conosciuto- per i ragazzi compresi nelladi età 12- 15. A renderlo noto l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato, che nel bollettino odierno sull’andamento dei contagi afferma: ‘Dalle ore 24 del 7 gennaio partiranno leper la doserivolta alla12-15’. Leggi anche: Come prenotare la dosenel(ed anticipare la terza dose) negli hub vaccinali aperti di notte Al via daledelle dosiper ladi età 12-15Dopo ...

I posti letto occupati nelle aree medichesono 248, da ieri 20 in più; i ricoverati nelle ... moda, casa e tempo libero Scopri di più In14.055 nuovi casi e 7 decessi, Roma a quota 6.757 "...Si potrà prenotare sulla piattaforma (https://prenota - drive.regione..it/main/home) con la tessera sanitaria e indicando l'Istituto scolastico". Nelsuperata quota 11,2 milioni di ..."La quarta ondata del coronavirus ci ha presi in contropiede, una situazione da valutare molto difficile. Il rinvio ci avrebbe consentito una gestione migliore ma il calendario è compresso" ha detto ...Sono 14.269 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 59.933 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 7.328. Il tasso di positività sale al 24% […] The post Cov ...