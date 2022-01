Covid, incontro Governo-Regioni-Lega sulla Serie A (Di giovedì 6 gennaio 2022) «Il Governo sta lavorando ad un’intesa tra le Regioni e la Lega Serie A per stabilire una regolamentazione uniforme, con criteri precisi, in merito alla disputa delle partite e al prosieguo del nostro massimo campionato di calcio nonostante la recrudescenza della pandemia». Lo ha fatto sapere attraverso una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 6 gennaio 2022) «Ilsta lavorando ad un’intesa tra lee laA per stabilire una regolamentazione uniforme, con criteri precisi, in merito alla disputa delle partite e al prosieguo del nostro massimo campionato di calcio nonostante la recrudescenza della pandemia». Lo ha fatto sapere attraverso una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari L'articolo

Advertising

sportface2016 : +++Mercoledì incontro governo-regioni-#SerieA per garantire la regolarità del campionato+++ #Covid_19 - PaoloGentiloni : Stasera e domani a #Parigi per l’incontro tra la Commissione europea e la Presidenza francese Ue. Covid, green deal… - GiovaQuez : Visto che mi è stato chiesto. Questo Rodriquez-schemino su quarantena/isolamento 'è stato riprodotto in forma ridot… - StefaniaVentu16 : RT @PaoloGentiloni: Stasera e domani a #Parigi per l’incontro tra la Commissione europea e la Presidenza francese Ue. Covid, green deal, au… - theclaw96 : RT @sportface2016: +++Mercoledì incontro governo-regioni-#SerieA per garantire la regolarità del campionato+++ #Covid_19 -