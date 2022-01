Covid, in 63 province registrati oltre mille casi per 100mila abitanti: solo due le campane ‘salve’ (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNella settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio in tutte le Regioni si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi di Covid-19: dal 66,8% della Liguria al 423,9% dell’Abruzzo. In 63 province l’incidenza supera i 1.000 casi per 100.000 abitanti. Tra queste, le uniche campane non presenti nell’elenco sono Benevento e Salerno. Lo rileva il nuovo monitoraggio indipendente della fondazione Gimbe. Le province con oltre 1000 casi per 100.000 abitanti sono: Firenze (3.058), Lodi (2.747), Monza e della Brianza (2.677), Siena (2.631), Milano (2.538), Prato (2.503), Pisa (2.385), Rimini (2.315), Arezzo (2.275), Pavia (2.235), Pistoia (2.156), Lucca (2.136), Terni (2.079), Varese (2.049), Perugia ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNella settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio in tutte le Regioni si rileva un incremento percentuale dei nuovidi-19: dal 66,8% della Liguria al 423,9% dell’Abruzzo. In 63l’incidenza supera i 1.000per 100.000. Tra queste, le unichenon presenti nell’elenco sono Benevento e Salerno. Lo rileva il nuovo monitoraggio indipendente della fondazione Gimbe. Lecon1000per 100.000sono: Firenze (3.058), Lodi (2.747), Monza e della Brianza (2.677), Siena (2.631), Milano (2.538), Prato (2.503), Pisa (2.385), Rimini (2.315), Arezzo (2.275), Pavia (2.235), Pistoia (2.156), Lucca (2.136), Terni (2.079), Varese (2.049), Perugia ...

