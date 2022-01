Covid, il calendario delle nuove misure (Di giovedì 6 gennaio 2022) Per frenare i contagi, tra gennaio e febbraio, scattano nuove misure contenute nei decreti entrati in vigore tra dicembre e l'inizio del nuovo anno. Ecco il calendario. +++ VIETATA LA PUBBLICAZIONE SU ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 gennaio 2022) Per frenare i contagi, tra gennaio e febbraio, scattanocontenute nei decreti entrati in vigore tra dicembre e l'inizio del nuovo anno. Ecco il. +++ VIETATA LA PUBBLICAZIONE SU ...

Advertising

sportface2016 : +++La Lega di #SerieA non rinvia nessuna partita, il calendario del 6 gennaio rimane invariato+++ #Covid_19 - matgrimaldi : Perché perdere tempo in estate a inserire un limite minimo di giocatori con cui giocare dopo un campionato giocato… - sheva_gol : RT @Rossonerosemper: E allora mai come oggi TRE PUNTI CONTRO TUTTO E CONTRO TUTTI CONTRO IL SISTEMA CONTRO IL CALENDARIO AD HOC PER PEN… - Maru9___ : I diifensori si segnano sul calendario quando devono marcare #LEAO e cercano di prendere il covid in quel periodo - ilfede1002 : RT @Rossonerosemper: E allora mai come oggi TRE PUNTI CONTRO TUTTO E CONTRO TUTTI CONTRO IL SISTEMA CONTRO IL CALENDARIO AD HOC PER PEN… -