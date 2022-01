Covid | il bollettino di mercoledì 5 gennaio 2022 | 189mila nuovi contagi e 231 morti

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 170.844 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 68.052). E' quanto emerge… - SkyTG24 : Si è concluso dopo due ore il #Cdm sulle nuove misure anti-#Covid - SkyTG24 : #Covid, news. Da Cdm sì all'unanimità a decreto: arriva obbligo vaccinale per over 50. LIVE - CrisT99141640 : RT @SkyTG24: Si è concluso dopo due ore il #Cdm sulle nuove misure anti-#Covid - LenaNoschese : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (5 gennaio 2022) Ecco l’aggiornamento?? h… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

, ilufficiale di oggi 5 gennaio 2022. In Italia ci sono 189.109 nuovi casi di coronavirus a fronte di 1.094.255 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di ...In un giorno 190 mila casi in Italia Sono 189.109 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia nell'ultimo giorno , 5 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - del...Sono 766 i nuovi contagiati nella provincia di Massa Carrara (625 quelli della costa) secondo l’ultimo bollettino, per un totale di 2.824 casi. I ricoveri sono 34, 3 quelli in terapia intensiva (- 1 r ...PERUGIA Con altri 9 ricoveri, uno dei quali in terapia intensiva, si intensifica la pressione dei malati Covid sugli ospedali umbri con la Regione costretta a bloccare le misure previste ...