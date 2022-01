Covid, Gimbe: “Nuove misure di contrasto insufficienti, tardive e frutto di compromessi politici al ribasso. Sale pressione sui reparti” (Di giovedì 6 gennaio 2022) I quattro decreti varati dal governo in poco più di un mese “non hanno determinato alcun rallentamento” nella crescita dei casi. E anche le Nuove misure definite il 5 gennaio dal Consiglio dei ministri sono “il frutto di compromessi politici, piuttosto che di una coraggiosa strategia di contrasto alla pandemia”. La Fondazione Gimbe lancia l’allarme sulla ospedali, dove “Sale la pressione” e sullo stallo della vaccinazione pediatrica, e allo stesso tempo boccia i tentativi di contrastare la variante Omicron da parte dell’esecutivo guidato da Mario Draghi. Le scelte attuale finora, sostiene il presidente Nino Cartabellotta, “rappresentano un’ulteriore stratificazione di “pannicelli caldi” insufficienti e tardivi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) I quattro decreti varati dal governo in poco più di un mese “non hanno determinato alcun rallentamento” nella crescita dei casi. E anche ledefinite il 5 gennaio dal Consiglio dei ministri sono “ildi, piuttosto che di una coraggiosa strategia dialla pandemia”. La Fondazionelancia l’allarme sulla ospedali, dove “la” e sullo stallo della vaccinazione pediatrica, e allo stesso tempo boccia i tentativi di contrastare la variante Omicron da parte dell’esecutivo guidato da Mario Draghi. Le scelte attuale finora, sostiene il presidente Nino Cartabellotta, “rappresentano un’ulteriore stratificazione di “pannicelli caldi”e tardivi, ...

