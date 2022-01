Covid e Serie A, Sarri: “Ci dicano se è malattia seria o influenza” (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Se il Covid è una malattia pericolosa bisogna fermarsi. Se il Covid è considerato un’influenza, chi non ha la febbre gioca. Va fatta una scelta”. Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, chiede chiarezza – non solo per il calcio – sulla gestione dei contagi Covid e delle attività ordinarie. “Siamo rimasti a metà strada per mandare avanti la baracca, siamo in mano alle Asl con decisioni diverse da una regione all’altra. Se è qualcosa di estremamente pericoloso si deve fermare il paese, non solo il calcio. Se si declassa a influenza, chi ha la febbre sta a casa e chi non ha la febbre gioca”, dice Sarri tra l’intervista a Dazn e la conferenza stampa dopo la gara casalinga pareggiata 3-3 contro l’Empoli. “Ce lo devono dire con chiarezza, non si capisce ... Leggi su italiasera (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Se ilè unapericolosa bisogna fermarsi. Se ilè considerato un’, chi non ha la febbre gioca. Va fatta una scelta”. Maurizio, allenatore della Lazio, chiede chiarezza – non solo per il calcio – sulla gestione dei contagie delle attività ordinarie. “Siamo rimasti a metà strada per mandare avanti la baracca, siamo in mano alle Asl con decisioni diverse da una regione all’altra. Se è qualcosa di estremamente pericoloso si deve fermare il paese, non solo il calcio. Se si declassa a, chi ha la febbre sta a casa e chi non ha la febbre gioca”, dicetra l’intervista a Dazn e la conferenza stampa dopo la gara casalinga pareggiata 3-3 contro l’Empoli. “Ce lo devono dire con chiarezza, non si capisce ...

