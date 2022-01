Covid e Serie A, mercoledì incontro Governo-Regioni per salvare il campionato. Gelmini: «Servono regole uniformi» (Di giovedì 6 gennaio 2022) «Il Governo sta lavorando a un’intesa tra Regioni e Lega di Serie A per stabilire una regolamentazione uniforme e con criteri precisi». A dare la notizia è il ministro degli Affari Regionali Maria Stella Gelmini. «mercoledì prossimo ci sarà una riunione con l’obiettivo di garantire una regolarità al campionato e la sicurezza di giocatori e appassionati». Un incontro decisivo per decidere le regole anti Covid e le modalità che permetteranno alla stagione calcistica di procedere nelle condizioni di massima sicurezza possibile. Oltre ai rappresentanti delle Regioni e della Lega di Serie A, alla riunione saranno presenti il ministro della Salute Roberto Speranza e la sottosegretaria con delega allo sport ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 gennaio 2022) «Ilsta lavorando a un’intesa trae Lega diA per stabilire una regolamentazione uniforme e con criteri precisi». A dare la notizia è il ministro degli Affari Regionali Maria Stella. «prossimo ci sarà una riunione con l’obiettivo di garantire una regolarità ale la sicurezza di giocatori e appassionati». Undecisivo per decidere leantie le modalità che permetteranno alla stagione calcistica di procedere nelle condizioni di massima sicurezza possibile. Oltre ai rappresentanti dellee della Lega diA, alla riunione saranno presenti il ministro della Salute Roberto Speranza e la sottosegretaria con delega allo sport ...

