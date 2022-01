Covid e calcio: governo, Regioni e Lega Serie A per definire regole (Di giovedì 6 gennaio 2022) governo, Regioni e Lega di Serie A al lavoro per definire regole che consentano al campionato di proseguire nonostante i contagi Covid. “Il governo sta lavorando ad un’intesa tra le Regioni e la Lega Serie A per stabilire una regolamentazione uniforme, con criteri precisi, in merito alla disputa delle partite e al prosieguo del nostro massimo campionato di calcio nonostante la recrudescenza della pandemia”, afferma in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie. ”Anche negli ultimi giorni abbiamo avuto diverse decisioni e diverse interpretazioni di situazioni apparentemente analoghe, con le Asl spesso contrapposte alla Lega ... Leggi su funweek (Di giovedì 6 gennaio 2022)diA al lavoro perche consentano al campionato di proseguire nonostante i contagi. “Ilsta lavorando ad un’intesa tra lee laA per stabilire una regolamentazione uniforme, con criteri precisi, in merito alla disputa delle partite e al prosieguo del nostro massimo campionato dinonostante la recrudescenza della pandemia”, afferma in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie. ”Anche negli ultimi giorni abbiamo avuto diverse decisioni e diverse interpretazioni di situazioni apparentemente analoghe, con le Asl spesso contrapposte alla...

