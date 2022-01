Covid, dove serviranno il Green Pass e il Super Green Pass: le novità del decreto (Di giovedì 6 gennaio 2022) Con il nuovo provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri il 5 gennaio viene introdotto dal 15 febbraio l’obbligo di certificazione verde rafforzata per tutti i lavoratori over 50, pubblici e privati. Il certificato base servirà per accedere a parrucchieri ed estetisti (dal 20 gennaio) e ad attività fra cui le banche, i negozi e gli uffici pubblici (dall’1 febbraio) Leggi su tg24.sky (Di giovedì 6 gennaio 2022) Con il nuovo provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri il 5 gennaio viene introdotto dal 15 febbraio l’obbligo di certificazione verde rafforzata per tutti i lavoratori over 50, pubblici e privati. Il certificato base servirà per accedere a parrucchieri ed estetisti (dal 20 gennaio) e ad attività fra cui le banche, i negozi e gli uffici pubblici (dall’1 febbraio)

Ultime Notizie dalla rete : Covid dove Probabili formazioni Milan Roma/ Quote: Ibrahimovic sarà titolare? ... Brahim Diaz e Rafael Leao, poi ecco in mediana (dove le assenze africane si fanno sentire) Tonali ... anche in questo caso tenendo conto delle assenze tra infortuni, Covid e Coppa d'Africa, che per la ...

Le Asl bloccano Salernitana, Torino e Udinese. Salta pure Bologna - Inter E così il 2022 riparte con un poker di partite saltate per Covid , scrive Valerio Piccioni su La ... Diverso il discorso di Torino, dove la situazione si era messa male già martedì sera. Da ieri alle 15.

Vaccino Covid, dove farlo a Napoli: i nuovi orari degli hub e dei distretti Asl Fanpage.it Ristopro, contro Verona due recuperi decisivi Epifania di basket, alle 17 a Jesi la squadra di Pansa affronta il match saltato causa Covid: Marulli e Santiangeli saranno della partita ...

L’assessore regionale Saltamartini: "A Urbino non si è fatto un reparto Covid" A Urbino "non si tratta di un reparto covid – dice l’assessore Saltamartini –. Sono letti dedicati che vengono attivati solo per emergenze temporanee che arrivano al pronto soccorso e rimangono occupa ...

