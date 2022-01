Covid, disavventura per una 41enne nel catanese: da prenotata 5 ore fuori da hub per terza dose (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Quasi cinque ore di attesa per farmi la terza dose vaccinale nonostante la prenotazione. Non e’ giusto certi disservizi sono inammissibili”. Queste le parole, ‘arrabbiate e deluse’, di Graziella Ragusa,41 anni, cittadina di Acireale, nel catanese, che all’AdnKronos racconta e denuncia la sua ‘disavventura’. “Con la prenotazione per la terza dose di vaccino – ribadisce- mi sono recata ieri all’hub di Acireale,al ‘Tupparello’, alle 13.05, orario consigliato. Mi sono presentata alle 13.10 ma sono stata ‘superata’ da tanta gente senza prenotazione. Mentre i non prenotati – aggiunge Graziella Ragusa- restavano all’interno della struttura, la sottoscritta come altri prenotati, siamo rimasti fuori al freddo come diversi anziani ed in particolare una signora di 78 anni che ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Quasi cinque ore di attesa per farmi lavaccinale nonostante la prenotazione. Non e’ giusto certi disservizi sono inammissibili”. Queste le parole, ‘arrabbiate e deluse’, di Graziella Ragusa,41 anni, cittadina di Acireale, nel, che all’AdnKronos racconta e denuncia la sua ‘’. “Con la prenotazione per ladi vaccino – ribadisce- mi sono recata ieri all’hub di Acireale,al ‘Tupparello’, alle 13.05, orario consigliato. Mi sono presentata alle 13.10 ma sono stata ‘superata’ da tanta gente senza prenotazione. Mentre i non prenotati – aggiunge Graziella Ragusa- restavano all’interno della struttura, la sottoscritta come altri prenotati, siamo rimastial freddo come diversi anziani ed in particolare una signora di 78 anni che ...

