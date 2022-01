Covid, dalle mascherine agli spostamenti e le distanze: cosa possiamo fare per mettere in sicurezza gli ospedali (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tra un virus pandemico e uno endemico c'è di mezzo un mare. Un mare di vaccini . E poi misure di salute pubblica che non sono strettamente mediche: sono quelle che possono prevenire e controllare la ... Leggi su leggo (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tra un virus pandemico e uno endemico c'è di mezzo un mare. Un mare di vaccini . E poi misure di salute pubblica che non sono strettamente mediche: sono quelle che possono prevenire e controllare la ...

Advertising

NicolaPorro : ?? A 5 giorni dalle nuove regole, il governo vuole cambiarle di nuovo. Scusate: pensarci prima, no? Ecco cosa prepar… - rtl1025 : ?? Sono non vaccinati e hanno un'età compresa tra 35 e 60 anni, i pazienti #Covid che chiamano l'ambulanza da casa q… - Riccardorsi96 : @davegiramondo @Lorenzo36522471 @myrtamerlino Pieno di gente che ha già fatto il covid e l'ha passato come una norm… - Gazzettino : Covid, dalle mascherine agli spostamenti e le distanze: cosa possiamo fare per mettere in sicurezza gli ospedali - virgiliopaolo : RT @danieledv79: Quelli che propongono la DAD per gli studenti dalle elementari alle superiori per non diffondere il Covid sono gli stessi… -